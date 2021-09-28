Китай продовжив атаку на криптовалюти

Влада Китаю заблокувала популярні веб-сервіси для відстеження інформації про криптовалюти після заборони на їх використання в країні, повідомляє "Лента.ру".

Обмеження доступу торкнулося сайтів CoinGecko, CoinMarketCap, TradingView і інших. Для обходу блокування користувачі використовують VPN.

24 вересня Народний банк Китаю (НБК) визнав незаконною всю діяльність, пов'язану з криптовалютами. НБК пообіцяв припиняти спекуляції віртуальною валютою для захисту власності людей і підтримки фінансового порядку. На тлі новин курс біткоїну впав на 9 відсотків до 40 908 доларів і до сих пір не відіграв падіння. 28 вересня на 11:25 він торгується по 41 915 долара.

В середині липня засновник криптобіржі BTC China Боббі Лі передбачив заборону криптовалюти в Китаї, оскільки влада не хоче мати справу з нерегульованим фінансовим продуктом. Лі порадив майнерам позбавлятися від свого обладнання, поки воно не подешевшало.

Експерти вважають, що легалізація криптовалюти цікава країнам зі слабкою фінансовою системою, яка приймає великий потік коштів з-за кордону, а також офшорним державам. На початку червня однією з таких країн став Сальвадор, який визнав біткоїн в якості офіційного платіжного засобу. Сальвадор, багато громадян якого працюють в США і відправляють гроші на батьківщину, втрачає 1,5 відсотка ВВП на комісії платіжних сервісів. Платежі в біткоїнах з нульовою комісією покликані вирішити цю проблему.