Chevrolet анонсував дату дебюту Corvette Z06

Компанія Chevrolet презентувала перший офіційний фото нової версії своєї культової моделі Corvette Z06. Світова прем'єра новинки запланована на 26 жовтня, повідомляє Обозреватель.

Через два роки після дебюту нової генерації моделі компанія підготувала більш потужну версію Corvette Z06.

Через два роки після дебюту нової генерації моделі компанія підготувала більш потужну версію Corvette Z06. Джерело: media.chevrolet.com

Автомобіль відрізняється від базової версії більш агресивним аеродинамічним обвісом, який нагадує гоночні боліди Corvette C8.R для кільцевих перегонів. Новинка отримала інші бампера, розширені крила, а також збільшені повітрозабірники. Також для моделі розробили нові колісні диски. Раніше на тестових прототипах в камуфляжі був великий задній спойлер, але на офіційному фото його немає. Це дозволяє припустити, що покупцям буде запропоновано кілька варіантів обважування – зі спойлером та без.

Раніше на тестових прототипах в камуфляжі був великий задній спойлер. Джерело: Carscoops

Крім змін в дизайні, новинка також отримає ефективніші гальмівні механізми, інші настройки підвіски, а також потужний мотор. За попередніми даними 5,5-літровий V8 з "плоским" колінвалом буде розвивати близько 626 к.с., а крутний момент складе Для порівняння, Corvette Z06 колишнього покоління з 6,2-літровим V8 мав у своєму арсеналі відповідно 502 к.с. та 637 Нм. Очікується, що новий мотор дозволить моделі розганятися до першої "сотні" менш ніж за 3 секунди, а максимальна швидкість наблизиться до 300 км/год.