Ощадбанк оголосив про закриття неактивних рахунків

Державний "Ощадбанк" закриє неактивні поточні рахунки та депозити, операції за якими не проводилися протягом трьох років, повідомляє РБК-Україна.

Для того, щоб зняти гроші, треба до 30 вересня пройти ідентифікацію.

Повідомляється, що клієнтам, за рахунками яких протягом трьох років і більше не було операцій, треба відвідати відділення банку, щоб актуалізувати ідентифікаційні дані і пройти верифікацію. Також у відділенні можна буде вирішити питання зняття коштів з поточних рахунків і депозитів.

При собі треба мати паспорт і документ про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків.

Якщо до 30 вересня 2021 клієнт не звернеться до "Ощадбанку", то:

на таких рахунках не враховуватимуть кошти як нерухомі вклади;

банк розцінить, що клієнт згоден на розірвання договору і закриття рахунку;

такі дії будуть вважатися згодою на зняття щомісячної комісії за тарифами "Ощадбанку".

Автор: Юлія Бойко