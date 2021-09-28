СБУ затримала чиновника, який завдав країні збитків на 12 млн грн

Служба безпеки України затримала колишнього топ-чиновника державного підприємства "Київський бронетанковий завод", який "розвалював" українську оборонну сферу в 2014 році, повідомляє СБУ.

Він займав посаду протягом 2014 року та своїми корупційними діями завдав державі збитків на 12 млн грн. Щоб уникнути покарання, чоловік утік на окуповані території ОРДЛО. За оперативними даними, зловмисник організував протиправний механізм привласнення коштів, виділених на модернізацію військової техніки.

Для цього він зареєстрував кілька фіктивних підприємств у різних регіонах України, у тому числі в столиці та Київській області. Згодом на підставі фіктивних договорів особа перекладала на рахунки зазначених компаній кошти, призначені на виконання держзамовлення. Розрахунки здійснювалися або за завищеними тарифами, або взагалі за невиконані роботи.

Таким чином, відбувався "вивід" бюджетних коштів та переведення їх у готівку з подальшим присвоєнням учасниками схеми. За попередніми оцінками слідства, у результаті майже піврічної протиправної діяльності посадової особи державі завдано збитків у розмірі 12 млн грн.

Наприкінці 2014 року, щоб уникнути відповідальності за протиправну діяльність, екс-чиновник перебрався на окуповану терористами територію. Оперативники спецслужби встановили місцезнаходження зловмисника та затримали його при перетині лінії розмежування з тимчасово окупованої території на КПВВ "Станиця Луганська".

Зараз екс-чиновнику оголошено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, учинені в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Затриманого доставлено до Дарницького районного суду для обрання йому запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для встановлення інших причетних до схеми людей. Викриття протиправної діяльності та затримання зловмисника проводили співробітники Головного управління СБ України в м.Києві та Київській області під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у військовій і оборонній сфері Центрального регіону.