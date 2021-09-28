Найкраще тісто для смажених пиріжків: 2 варіанти
Кожна господиня, мабуть, не раз чула про те, що при роботі з тістом важливо дотримуватись 2-х моментів: теплі руки та гарний настрій. Але навіть дотримуючись усіх правил та пропорцій, інколи тісто може не вдатися з першого разу, повідомляє Обозреватель.
До того ж, існує багато різних рецептів для тіста і для того, щоб обрати найкращий для себе варіант, варто перепробувати не один із них. Далі два універсальних рецепта тіста для смажених пиріжків.
Дріжджове тісто
Інгредієнти:
- Борошно – 700-800 г
- Тепла вода – 400 г
- Дріжджі – 1 ст. л
- Цукор – 1 ст. л
- Сіль – 1 ч. л
- Олія – 50 мл
Спосіб приготування:
- В теплу воду додати дріжджі, цукор і 2-3 ст. л борошна. Перемішати та залишити на 15 хвилин для того, щоб підійшла опара.
- В опару ввести борошно, олію та сіль. Замісити тісто до стану легкої консистенції.
- Поставити тісто у тепле місце на 40 хвилин.
Тісто на кислому молоці
Інгредієнти:
- Борошно – 3 ст
- Яйця – 1 шт
- Кисле молоко – 1 ст
- Сіль – 0,5 ч. л
- Олія – 25 мл
- Цукор – 1 ст. л
- Сода – 0,5 ч. л
Спосіб приготування:
- Борошно змішати з содою. За допомогою міксера взбити яйце з сіллю та цукром.
- У борошні зробити невелике заглиблення всередині, після чого вилити туди яєчну масу та додати олію. Невеликими порціями вводити підігріте кисле молоко.
- Замісити тісто. Перекласти його на тверду поверхню, присипану борошном і продовжувати вимішувати.
- Коли тісто перестане приліпати до рук, перекласти його в миску та прибрати у тепле місце на 40 хв.