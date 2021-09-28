Найкраще тісто для смажених пиріжків: 2 варіанти

Найкраще тісто для смажених пиріжків: 2 варіанти

Кожна господиня, мабуть, не раз чула про те, що при роботі з тістом важливо дотримуватись 2-х моментів: теплі руки та гарний настрій. Але навіть дотримуючись усіх правил та пропорцій, інколи тісто може не вдатися з першого разу, повідомляє Обозреватель.

До того ж, існує багато різних рецептів для тіста і для того, щоб обрати найкращий для себе варіант, варто перепробувати не один із них. ﻿Далі два універсальних рецепта тіста для смажених пиріжків.

Дріжджове тісто

Інгредієнти:

  • Борошно – 700-800 г
  • Тепла вода – 400 г
  • Дріжджі – 1 ст. л
  • Цукор – 1 ст. л
  • Сіль – 1 ч. л
  • Олія – 50 мл

Спосіб приготування:

  1. В теплу воду додати дріжджі, цукор і 2-3 ст. л борошна. Перемішати та залишити на 15 хвилин для того, щоб підійшла опара.
  2. В опару ввести борошно, олію та сіль. Замісити тісто до стану легкої консистенції.
  3. Поставити тісто у тепле місце на 40 хвилин.
Процес замішування тіста
Процес замішування тіста

Тісто на кислому молоці

Інгредієнти:

  • Борошно – 3 ст
  • Яйця – 1 шт
  • Кисле молоко – 1 ст
  • Сіль – 0,5 ч. л
  • Олія – 25 мл
  • Цукор – 1 ст. л
  • Сода – 0,5 ч. л

Спосіб приготування:

  1. Борошно змішати з содою. За допомогою міксера взбити яйце з сіллю та цукром.
  2. У борошні зробити невелике заглиблення всередині, після чого вилити туди яєчну масу та додати олію. Невеликими порціями вводити підігріте кисле молоко.
  3. Замісити тісто. Перекласти його на тверду поверхню, присипану борошном і продовжувати вимішувати.
  4. Коли тісто перестане приліпати до рук, перекласти його в миску та прибрати у тепле місце на 40 хв.
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