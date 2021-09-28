Найкраще тісто для смажених пиріжків: 2 варіанти

Кожна господиня, мабуть, не раз чула про те, що при роботі з тістом важливо дотримуватись 2-х моментів: теплі руки та гарний настрій. Але навіть дотримуючись усіх правил та пропорцій, інколи тісто може не вдатися з першого разу, повідомляє Обозреватель.

До того ж, існує багато різних рецептів для тіста і для того, щоб обрати найкращий для себе варіант, варто перепробувати не один із них. ﻿Далі два універсальних рецепта тіста для смажених пиріжків.

Дріжджове тісто

Інгредієнти:

Борошно – 700-800 г

Тепла вода – 400 г

Дріжджі – 1 ст. л

Цукор – 1 ст. л

Сіль – 1 ч. л

Олія – 50 мл

Спосіб приготування:

В теплу воду додати дріжджі, цукор і 2-3 ст. л борошна. Перемішати та залишити на 15 хвилин для того, щоб підійшла опара. В опару ввести борошно, олію та сіль. Замісити тісто до стану легкої консистенції. Поставити тісто у тепле місце на 40 хвилин.

Процес замішування тіста

Тісто на кислому молоці

Інгредієнти:

Борошно – 3 ст

Яйця – 1 шт

Кисле молоко – 1 ст

Сіль – 0,5 ч. л

Олія – 25 мл

Цукор – 1 ст. л

Сода – 0,5 ч. л

Спосіб приготування: