Порошенко успішніше Зеленського на міжнародній арені – опитування

Другого президента України Леоніда Кучму та п'ятого президента Петра Порошенка українці визнали найбільш успішними серед інших голів держави з боку міжнародної політики. Про це йдеться в дослідженні соціологічної компанії SOCIS, повідомляє Букви.

Так, респонденти повинні були дати відповідь на питання "Хто з президентів України, на вашу думку, був найуспішнішим у міжнародній політиці?"

32,2% опитаних віддали свій голос за Петра Порошенка. Нагадаємо, що саме за його каденції було підписано Угоду про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Крім того, Україна отримала "безвіз".

Другим успішним президентом у міжнародній політиці українці назвали Леоніда Кучму – за нього проголосували 17,7%.

Тільки 8,1% опитаних вважають, що нинішній голова держави є найбільш успішним у міжнародній політиці. Леоніда Кравчука успішним у цій галузі вважають 7,4%, Віктора Януковича – 5,1%, а Віктора Ющенка – 4,9%.

Опитування проводилося з 16 по 21 вересня 2021 року в усіх регіонах України, крім тимчасово окупованих. Усього було опитано 2000 респондентів. Похибка становить 2,4%.