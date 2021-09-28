Вибори в Харкові: хто претендує на крісло мера

У Харкові на 31 жовтня заплановано проведення виборів мера міста. На цю посаду претендують мінімум сім кандидатів. Документи можна подати до 30 вересня.﻿ Про це, посилаючись на сайт міської ради Харкова, повідомляє РБК-Украина.

До Харківської міської територіальної виборчої комісії надійшли заяви про самовисування на посаду мера міста подали такі кандидати:

Костянтин Немічев – голова громадської ради при Харківській державній адміністрації. Михайло Добкін – колишній голова Харківської обладміністрації. Валерій Говоров – депутат Харківської обласної ради. Дмитро Маринін – депутат Харківської міської ради. Олександр Кондрусик – підприємець. Ігор Терехов – секретар Харківської міської ради. Володимир Плетньов – депутат Харківської міськради від "Партії Шарія".

Їх зареєстрували.

Одному з кандидатів у мери Харкова, харків'янину Віктору Кеммелю, відмовили в реєстрації через неповний пакет документів.

Вибори відбудуться 31 жовтня 2021 року.

Автор: Анастасія Рокитна