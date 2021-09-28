Вибори в Харкові: хто претендує на крісло мера

Вибори в Харкові: хто претендує на крісло мера

У Харкові на 31 жовтня заплановано проведення виборів мера міста. На цю посаду претендують мінімум сім кандидатів. Документи можна подати до 30 вересня.﻿ Про це, посилаючись на сайт міської ради Харкова, повідомляє РБК-Украина.

До Харківської міської територіальної виборчої комісії надійшли заяви про самовисування на посаду мера міста подали такі кандидати:

  1. Костянтин Немічев голова громадської ради при Харківській державній адміністрації.
  2. Михайло Добкін колишній голова Харківської обладміністрації.
  3. Валерій Говоров – депутат Харківської обласної ради.
  4. Дмитро Маринін  депутат Харківської міської ради.
  5. Олександр Кондрусик  підприємець.
  6. Ігор Терехов – секретар Харківської міської ради.
  7. Володимир Плетньов – депутат Харківської міськради від "Партії Шарія".

Їх зареєстрували.

Одному з кандидатів у мери Харкова, харків'янину Віктору Кеммелю, відмовили в реєстрації через неповний пакет документів.

Вибори відбудуться 31 жовтня 2021 року.

Автор: Анастасія Рокитна

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