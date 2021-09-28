Вибори в Харкові: хто претендує на крісло мера
У Харкові на 31 жовтня заплановано проведення виборів мера міста. На цю посаду претендують мінімум сім кандидатів. Документи можна подати до 30 вересня. Про це, посилаючись на сайт міської ради Харкова, повідомляє РБК-Украина.
До Харківської міської територіальної виборчої комісії надійшли заяви про самовисування на посаду мера міста подали такі кандидати:
- Костянтин Немічев – голова громадської ради при Харківській державній адміністрації.
- Михайло Добкін – колишній голова Харківської обладміністрації.
- Валерій Говоров – депутат Харківської обласної ради.
- Дмитро Маринін – депутат Харківської міської ради.
- Олександр Кондрусик – підприємець.
- Ігор Терехов – секретар Харківської міської ради.
- Володимир Плетньов – депутат Харківської міськради від "Партії Шарія".
Їх зареєстрували.
Одному з кандидатів у мери Харкова, харків'янину Віктору Кеммелю, відмовили в реєстрації через неповний пакет документів.
Вибори відбудуться 31 жовтня 2021 року.
Автор: Анастасія Рокитна