Зінченка виключили зі складу збірної України на вирішальні матчі

Український півзахисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко був виключений із заявки на жовтневі матчі збірної у відборі на ЧС-2022, які багато в чому стануть вирішальними в контексті боротьби за потрапляння на Мундіаль. Нашому співвітчизнику діагностували надрив литкового м'яза, повідомляє Обозреватель.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Української асоціації футболу (УАФ) в Instagram. Тимчасовий виконувач обов'язків головного тренера національної команди Олександр Петраков замінив Зінченка півзахисником "Дніпра-1" Олександром Піхальонком, для якого цей виклик став дебютним.

Зінченко отримав травму і не зіграє за збірну в жовтні. Джерело: Instagram УАФ

Нагадаємо, що 9 жовтня збірна України проведе виїзний матч проти Фінляндії, а 12 жовтня – домашній проти Боснії та Герцеговини. Наша національна команда йде на другому місці в групі D з п'ятьма очками після п'яти поєдинків.

Таблиця групи D. Джерело: Flashscore

Раніше в збірній виник конфлікт між Петраковим та її ключовим гравцем Русланом Малиновським. За словами Олександра Васильовича, наш співвітчизник, який виступає за "Аталанту", образився, оскільки не отримав достатню кількість ігрової практики в попередніх матчах за національну команду.

В ефірі телеканалів "Футбол 1/2/3" наставник збірної розповів про демарш Малиновського перед спарингом з Чехією, після чого футболіст вперше прокоментував цю ситуацію.