Осінній тренд на трикотаж: що носити і з чим поєднувати
Стилістка Зоя Паніна розповіла, що восени 2021 must have став яскравий трикотаж. Так, на піку популярності будуть різнокольорові кардигани, джемпери і світшоти з незвичайними принтами, повідомляє Обозреватель.
Завдяки яскравим відтінкам цей сезон буде теплим і затишним. Якщо замінити звичний нюд на джемпер з яскравим принтом, то улюблені джинси набувають друге дихання. Відповідний пост Паніна опублікувала на сторінці в Instagram(щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).
Різнобарвні кардигани – тренд сезону для затишних і стильних образів. Можна загорнутися як у ковдру і ловити промені прохолодного сонця.
Джемпер з яскравим принтом з ведмедиків зробить цікавим навіть найнудніший образ.
Світшоти з принтом подружаться і з брюками, і зі спідницями.
Яскравий светр з вовни стане головним помічником у створенні ненудних образів. Фіолетовий, зелений, червоний – вибір залишається за вами.
Також у тренді будуть пастельні відтінки джемперів і водолазок – для ніжних образів.
Крім того, головні рятувальники від осінньої депресії – базові джемпери і водолазки яскравих кольорів.