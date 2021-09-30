Осінній тренд на трикотаж: що носити і з чим поєднувати

Стилістка Зоя Паніна розповіла, що восени 2021 must have став яскравий трикотаж. Так, на піку популярності будуть різнокольорові кардигани, джемпери і світшоти з незвичайними принтами, повідомляє Обозреватель.

Завдяки яскравим відтінкам цей сезон буде теплим і затишним. Якщо замінити звичний нюд на джемпер з яскравим принтом, то улюблені джинси набувають друге дихання. Відповідний пост Паніна опублікувала на сторінці в Instagram(щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Різнобарвні кардигани – тренд сезону для затишних і стильних образів. Можна загорнутися як у ковдру і ловити промені прохолодного сонця.

Джерело: instagram.com/ya_zoya_

Джемпер з яскравим принтом з ведмедиків зробить цікавим навіть найнудніший образ.

Джерело: instagram.com/ya_zoya_

Світшоти з принтом подружаться і з брюками, і зі спідницями.

Джерело: instagram.com/ya_zoya_

Яскравий светр з вовни стане головним помічником у створенні ненудних образів. Фіолетовий, зелений, червоний – вибір залишається за вами.

Джерело: instagram.com/ya_zoya_

Також у тренді будуть пастельні відтінки джемперів і водолазок – для ніжних образів.

Джерело: instagram.com/ya_zoya_

Крім того, головні рятувальники від осінньої депресії – базові джемпери і водолазки яскравих кольорів.