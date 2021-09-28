Ford побудує чотири нових заводи в США

Американський автовиробник Ford Motor побудує чотири нових заводи в США на суму $7 млрд, заявили в прес-релізі компанії, повідомляє "Интерфакс".

Три з чотирьох нових заводів будуть виробляти акумулятори для електрокарів компанії, два з яких будуть перебувати в Кентуккі і ще один - в Теннессі. Партнером Ford у виробництві акумуляторів стане південнокорейська SK Innovation, яка планує виділити на будівництво нових об'єктів $4,4 млрд. Таким чином загальна сума фінансування становитиме $11,4 млрд.

Нові заводи зможуть забезпечити акумуляторами близько 1 млн електромобілів на рік. На них буде створено 11 тис. нових робочих місць, говориться в повідомленні.

Четвертим новим виробничим об'єктом стане лінія збірки, яка почне випускати електричні пікапи F-Series до 2025 року.

Збільшення виробничих потужностей в секторі випуску електромобілів свідчить про те, що Ford все більше фокусується на виробництві екологічно чистої продукції, незважаючи на те, що автомобілі з паливними двигунами як і раніше є основним джерелом доходу для компанії.

Всього на виробництво електромобілів Ford планує витратити до 2025 року близько $30 млрд, в які входить сума, виділена на будівництво нових заводів.

Котирування акцій Ford ростуть на 2,4% в ході попередніх торгів у Нью-Йорку. З початку поточного року капіталізація компанії збільшилася на 61% і становить зараз $55 млрд.