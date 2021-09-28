Експерти назвали області, які скоро можуть перейти в "червону" зону
За словами керівника Центру економіки охорони здоров’я KSE Юрія Ганіченка, Чернівецька, Харківська та Луганська області близькі до переходу в червону зону карантину, повідомляє Новое время.
«Чернівецька область залишається найближчим претендентом для переходу в червону зону», — сказав він на брифінгу.
Ганіченко зазначив, що перехід трьох областей на червоний рівень епіднебезпеки може відбутися протягом одного-двох тижнів.
Експерт KSE зазначив, що в Харківській області спостерігається велика динаміка і близька до критичної завантаженість ліжок з киснем.
У Луганській області почалось уповільнення зростання захворюваності, але навантаження на систему охорони здоров’я зростає.
У Львівській та Житомирській області критична ситуація залишається, але ці регіони тимчасово стабілізувалися.
«Там зараз немає прямої загрози швидкого входження в червоний рівень або швидкого неконтрольованого заповнення ліжок», — резюмував Ганіченко.