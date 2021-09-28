Експерти назвали області, які скоро можуть перейти в "червону" зону

За словами керівника Центру економіки охорони здоров’я KSE Юрія Ганіченка, Чернівецька, Харківська та Луганська області близькі до переходу в червону зону карантину, повідомляє Новое время.

«Чернівецька область залишається найближчим претендентом для переходу в червону зону» , — сказав він на брифінгу.

Ганіченко зазначив, що перехід трьох областей на червоний рівень епіднебезпеки може відбутися протягом одного-двох тижнів.

Експерт KSE зазначив, що в Харківській області спостерігається велика динаміка і близька до критичної завантаженість ліжок з киснем.

У Луганській області почалось уповільнення зростання захворюваності, але навантаження на систему охорони здоров’я зростає.

У Львівській та Житомирській області критична ситуація залишається, але ці регіони тимчасово стабілізувалися.