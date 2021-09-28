Премьер Грузии: Саакашвили арестуют, если он вернется в страну

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что бывшего президента страны Михаила Саакашвили арестуют, если он туда вернется. Об этом пишут грузинские СМИ, повідомляє Букви.

Как известно, Саакашвили, который сейчас проживает в Украине, 2 октября собрался вернуться в Грузию. Гарибашвили, комментируя эту информацию, отметил, что "Саакашвили уже восемь лет грозит приехать и не может приехать, потому что он трус, он знает, что попадет в тюрьму" .

Кроме того, по словам премьера, Саакашвили осужден и заслуживает лишения свободы, так как "нанес непоправимый ущерб стране" .

"Призывы, мол, люди выйдут и защитят меня – полная ложь и фальсификация. Что он может? Они едва могут собрать 5000 человек, и то – в час пик. Пусть нас спросят, сколько людей, сколько сторонников наша команда может мобилизовать. Саакашвили встретят 10000 человек, сердитых и обиженных на него. Они собираются ввести людей в заблуждение и пытаются создать некий беспорядок. Ответ очень прост. Как только Саакашвили попадет на нашу землю, как только ступит на территорию, он будет арестован и заключен в тюрьму сразу. Любой, кто будет препятствовать этому процессу, будет строго наказан в соответствии с законом", – заявил Гарибашвили.

В начале сентября Саакашвили сообщил, что возвращается в Грузию, и что не боится быть арестованным, потому что верит, что грузинский народ его освободит.