Катя Осадча показала сімейну осінню прогулянку з синами

Відома українська ведуча Катя Осадча та її чоловік Юрій Горбунов днями приділили час сім'ї. Вони відправилися на прогулянку в парк. Зірки поділилися миловидними осінніми фото з шанувальниками, повідомляє 24 Канал.

Українське зіркове подружжя – Катя Осадча та Юрій Горбунов мають насичений робочий графік. Попри це, вони намагаються завжди виділяти час для родини. Днями ведучі влаштували вихідний та провели його з синами.

Сім'я у повному складі відправилась на осінню прогулянку в парк. Юрій Горбунов зі старшим сином Іваном по черзі возили коляску з новонародженим Данилом, а Катя Осадча іноді тримала його на руках.

Для прогулянки телезірка одягнулась комфортно, але й стильно. Вона позувала перед камерою у бежевому спортивному костюмі, що складався зі светра та штанів. Зверху Катя Осадча одягнула клітчасте пальто молочно-коричневого кольору.

Катя Осадча з молодшим сином / Фото з інстаграму Каті Осадчої

Юрій Горбунов з молодшим сином / Фото з інстаграму Юрія Горбунова

Катя Осадча з синами / Фото з інстаграму Каті Осадчої

Реакція мережі

Шанувальники активно коментують нові фото зіркового подружжя. Світлини з осінньої прогулянки зворушили мережу: