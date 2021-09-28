Сезон дощів: найстильніші парасольки 2021-2022

Багато хто просто забувають вчасно купити парасольку або відкладають цю покупку на потім. А з приходом дощової осені доводиться ховатися під капюшоном. Але відчуття на тілі мокрих речей зовсім не радує, повідомляє УНИАН.

Прозора парасолька

Це універсальний варіант як для осені, так і для зими. З нею у вас взагалі не буде проблем, бо вона не брудниться і прати її не потрібно. Максимум - протерти вологою серветкою від крапель. Більш того, вона ідеально підійде до будь-якого стилю одягу - як до класики, так і до спортивного.

﻿ Модна парасолька 2021-2022 / pexels.com

Парасолька з принтами

Зверніть увагу на парасольки в клітку або горошок. Це найактуальніший принт 2021-2022. Знову ж таки, це універсальне забарвлення, яке доповнить будь-який образ. При цьому пам'ятайте, що парасолька - це аксесуар, а значить, вона повинна поєднуватися з одягом. Якщо ви вибираєте парасольку в клітку, то інші елементи вашого гардеробу повинні бути в більш нейтральних відтінках і бажано без яскравих принтів.

Модна парасолька 2021-2022 / pexels.com

Модна парасолька 2021-2022 / pexels.com

Однотонна парасолька

Це, напевно, мастхев. Однотонні парасольки завжди будуть в тренді, завдяки своїй практичності. Восени можна вибирати яскраві парасольки - жовті, зелені, червоні. А ось взимку краще віддати перевагу більш темним забарвленням, таким як синій, чорний, бордовий. Білі парасольки стилісти не рекомендують, оскільки вони швидко брудняться і погано пруться.

Модна парасолька 2021-2022 / pexels.com