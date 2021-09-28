Андре Тан представив нову колекцію одягу для підлітків
У "Caribbean Concert Hall" в рамках 23-го Національного фестивалю "Міні Міс & Містер України" пройшов показ нової підліткової колекції одягу Andre Tan Easy спільно з брендом взуття LIYA. На подіум вийшли моделі, серед яких діти телеведучих: Валентини Хамайко та Стасі Ровінської, популярна група Open Kids в новому складі, повідомляє Обозреватель.
Також брали участь професійні моделі: Аріна Ніканорова "Міні Міс Україна 2021", Агнія Ткаченко "Міні Міс Україна International Grant Prix 2020", Євдокія Загоруйко "Міні Міс Україна 2019".
Дизайнер розробив підліткову колекцію одягу Andre Tan Easy за запитами покоління Z. У колекції зручні речі для походу на навчання, прогулянок і вечірок: блузи і сорочки з написами, трикотажні гольфи, базові сарафани, спідниці та брюки-палаццо. Спортивні велюрові костюми з кроп-топом, трикотажні і нейлонові комплекти для прогулянок. Плаття кольору фуксії Федори – трендовий колір сезону осінь-зима 21\22. Світшоти з коміксами або принтом, у вигляді тату – це must have в гардеробі тінейджера.
Компонуйте світшоти з лосинами й грубими черевиками, наприклад, такими як у бренда Liya, якості взуття цього українського виробника можна довіряти. Укорочені куртки, і подовжені, яскравого неонового кольору, зігріють і не залишать байдужими підростаючих модників.