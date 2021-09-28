Андре Тан представив нову колекцію одягу для підлітків

У "Caribbean Concert Hall" в рамках 23-го Національного фестивалю "Міні Міс & Містер України" пройшов показ нової підліткової колекції одягу Andre Tan Easy спільно з брендом взуття LIYA. На подіум вийшли моделі, серед яких діти телеведучих: Валентини Хамайко та Стасі Ровінської, популярна група Open Kids в новому складі, повідомляє Обозреватель.

Також брали участь професійні моделі: Аріна Ніканорова "Міні Міс Україна 2021", Агнія Ткаченко "Міні Міс Україна International Grant Prix 2020", Євдокія Загоруйко "Міні Міс Україна 2019".

Показ відбувся в рамках 23-го Національного фестивалю "Міні Міс & Містер України"

Він пройшов "Caribbean Concert Hall"

Andre Tan Easy був створений спільно з брендом взуття LIYA

Дизайнер розробив підліткову колекцію одягу Andre Tan Easy за запитами покоління Z. У колекції зручні речі для походу на навчання, прогулянок і вечірок: блузи і сорочки з написами, трикотажні гольфи, базові сарафани, спідниці та брюки-палаццо. Спортивні велюрові костюми з кроп-топом, трикотажні і нейлонові комплекти для прогулянок. Плаття кольору фуксії Федори – трендовий колір сезону осінь-зима 21\22. Світшоти з коміксами або принтом, у вигляді тату – це must have в гардеробі тінейджера.

В "Caribbean Concert Hall" відбувся показ нової підліткової колекції

На подіум вийшли діти телеведучих і професійні моделі

Компонуйте світшоти з лосинами й грубими черевиками, наприклад, такими як у бренда Liya, якості взуття цього українського виробника можна довіряти. Укорочені куртки, і подовжені, яскравого неонового кольору, зігріють і не залишать байдужими підростаючих модників.

Дизайнер розробив підліткову колекцію одягу Andre Tan Easy