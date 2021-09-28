У Кремлі оцінили можливість прямих поставок газу Україні

Росія готова обговорювати з Києвом питання відновлення закупівель Україною російського газу безпосередньо. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков 28 вересня, повідомляє Вести.

"Звичайно. Цього ніхто не відкидав. Більш того, готовність обговорювати це неодноразово озвучувалася і представниками нашого газового монополіста, і представниками російської сторони на різному рівні", - сказав Пєсков.

Також в Кремлі не бачать підстав для "істеричних реакцій України" з приводу нового довгострокового контракту Угорщини та російської компанії "Газпром" на постачання газу в країну в обхід України. За словами Пєскова, цей договір гарантує Угорщини надійні і ритмічні поставки газу, нічиї права і міжнародні норми він не порушує.