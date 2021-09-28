Фрукти потрібно їсти правильно: правила для користі організму

Фрукти - це відмінне джерело вітамінів, мінералів, клітковини, пектину і дуже багатьох інших корисних речовин. Але цікавий момент в тому, що дуже багато з нас їдять фрукти неправильно, і в результаті ми або не отримуємо максимальну користь, яку могли б отримати, або просто псуємо процеси травлення, а іноді навіть наносимо собі більше шкоди, повідомляє Здоровый образ.

Коли вживати фрукти? Разом з їжею або окремо? Або «після», або «до»? Дуже часто ми їмо фрукти як десерт. Наприклад, плотненько так пообідали та закусили це все солодким яблуком або бананом, або фруктовим салатом, хто як любить.

Однак дослідження показують, що це не найкращий спосіб вживання фруктів. Вчені запевняють, що найкращий момент - це між прийомами їжі. Так дослідження показали, що якщо фрукти вживаються на порожній шлунок, то вони дуже швидко евакуюються зі шлунка, буквально за 20 хвилин і далі надходять в кишечник. Там-то і відбувається їх засвоєння. І це абсолютно нормальний, природний, швидкий і бадьорий процес. Так і має бути.

А коли ми їмо неправильно, та які помилки ми робимо в цьому, детально розберемо в даному відеоролику.