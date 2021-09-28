Дорожники розпочали капремонт траси Одеса - Вознесенськ - Новий Буг

Підрядник ТОВ "ЄДБК" на території Миколаївської області розпочало капітальний ремонт траси Р-55 Одеса - Вознесенськ - Новий Буг, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно заяві Миколаївської ОДА, ремонтом охоплено 28-кілометрову ділянку від села Новомиколаївка до міста Новий Буг (км 179 + 600 - км 207+ 56). Дорогу оновлять у межах президентської програми "Велике будівництво".

"Дорогу Р-55 ремонтуватимуть у цементобетонному покритті. Адже на відміну від асфальтобетону таке покриття має ряд переваг, які особливо актуальні для південних регіонів України. Цементобетон не плавиться на спеці й більш стійкий до морозів, здатний витримувати суттєві навантаження і слугувати значно довше", - зазначено в повідомленні.

За даними "Укравтодору", наразі дорожники виконують фрезерування старого покриття і здійснюють підготовчі роботи.

Загалом у 2021 році в Миколаївській області в межах "Великого будівництва" планують відновити майже 216 км доріг державного значення.