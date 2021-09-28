Валютний ринок вівторка: хід торгів

У вівторок в результаті триваючого зниження котирування безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку﻿ опустилися до 26,52 гривень на покупку і 26,54 гривень на продаж, не дійшовши всього 4 копійки до річного мінімуму, зафіксованого в минулий четвер.

Національний банк, який на той час вже купив 5 млн доларів за ціною 26,585 гривень, був змушений ще раз вийти на ринок з великим ордером на покупку на рівні 26,51 гривень. Такі дії регулятора підштовхнули вичікуючих покупців до більш активних дій. В результаті котирування припинили падіння і пішли вгору; до обіду вони досягли 26,595 гривень на покупку і 26,63 гривень на продаж. І тільки на цьому рівні зростання зупинилося, тому що бажаючих продати за такою ціною знайшлося більш ніж достатньо.

Слідом за безготівковим здійснював коливання і курс готівкового долара. Вранці готівкового «американця» в оптових обмінниках Києва продавали по 26,67-26,68 гривень. Потім цінник опустили на 3 копійки, до 26,64-26,65 гривень, а до обіду повернули до ранкових значень.

Євро на FOREX у вівторок продовжив втрачати в ціні і опустився з 1,1702 до 1,1671 долара. Опуститися нижче поки не вдається, тому що за такою ціною його інтенсивно купують. Готівковий євро в першій половині дня подешевшав на 5 копійок: з ранкових 31,17-31,18 цінник опустили до 31,12-31,13 гривень.

Російський рубль вранці вівторка виріс до 72,40 рублів за долар, але до обіду втратив 35 копійок на доларі через те, що долар США виріс на FOREX проти всіх провідних світових валют. У Києві ціна готівкового рубля другий тиждень не змінюється, залишаючись стабільною на рівні 3,63-3,65 гривні за 10 рублів.

Також другий тиждень зберігається стабільною і ціна на польський злотий. У столиці його можна купити за 6,78-6,80 гривень.