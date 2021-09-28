Monobank готується запускати свої банкомати (фото)

Клієнти першого в Україні банку без відділень Monobank найближчим часом зможуть користуватися банкоматами mono, повідомляє УНІАН.

За словами Гороховського, банкомати будуть максимально простими та зручними для клієнтів банку.

"До нас приїхав на тести перший банкомат - банкомат mono. Будемо робити з нього красиву, просту та зручну машину" , - зазначив Гороховський.

Коли планується запуск і де саме з'являться перші банкомати, поки не повідомляється.