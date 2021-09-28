"Слугам" розсилають повідомлення з дрес-кодом для вечірки в Трускавці

"Слугам народу" розсилають повідомлення з дрес-кодом для вечірки на честь закриття з'їзду в Трускавці.

Про це повідомив Андрій Павловський.



"Просимо вас звернути увагу на бажаний дрес-код для гала-концерту, який відбудеться 02.10.2021 о 21:30. Cocktail/Сocktail Attire. Чоловіки можуть замінити фрак або смокінг вже на класичний чорний, або максимально темний костюм разом з краваткою або без неї, також зовнішній вигляд доповнять чорні класичні туфлі. Жінкам ідеально підійдуть коктейльні сукні до колін або навіть трохи вище коліна, а також можна надіти брючний костюм або топ зі спідницею. На ноги – туфлі на високій шпильці або босоніжки" , - йдеться в повідомленні.



Також глава фракції СН Давид Арахамія заявив, що буде діджеєм на цьому заході. Він уже зіграв кілька сетів за пультом на з'їзді молодіжного крила СН у Скадовську.

