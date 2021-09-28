"В.о." членів правління Нафтогазу за день стали постійними

Уряд на наступний день після призначення чотирьох виконуючих обов’язки членів правління НАК "Нафтогаз" схвалив їх на ці посади без приставки "в.о." до прийняття новим складом наглядової ради рішень щодо правління, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться у рішенні уряду від 28 вересня.

У понеділок, 27 вересня, Кабмін призначив виконуючих обов'язки членів правління НАК "Нафтогаз".

Ними стали Маврікій Калугін (радник голови НАКу з питань видобутку), Владислав Воловик (радник голови правління НГ), Олена Бойченко (директорка з управління персоналом та соцполітики Нафтогазу) та Роман Чумак (керівник казначейства Нафтогазу).

Своїм рішенням 28 вересня уряд призначив їх на ці посади без приставки "в.о.".