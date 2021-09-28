У рейтингу найбагатших людей світу змінився лідер

Засновник Amazon Джефф Безос поступився голові Tesla Ілону Маску лідерством в рейтингу Forbes Real-Time, який відстежує стан мільярдерів в режимі реального часу, повідомляє "Лента.ру".

Статки Маска зросли на 1,89 відсотка і тепер оцінюються в 203,4 мільярда доларів. Друге місце займає Безос (197,7 мільярда доларів), третє - засновник Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно (175,7 мільярда доларів). У рейтингу мільярдерів за версією Bloomberg також лідирує Маск.

Значну частину статків Маска становлять акції Tesla. За підсумками торгів 27 вересня вони зросли майже на два відсотки до 790 доларів за штуку. В ході торгів 28 вересня цінні папери продовжили зростання і, за даними на 13:35, коштують по 791,36 долара за одиницю.