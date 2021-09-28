Прямі інвестиції в Україну: з яких країн найбільше надходжень

Прямі інвестиції в Україну за другий квартал 2021 року становили 1 349,5 млн доларів. Майже 100% інвестицій (1 337,0 млн доларів) надійшло з країн Європейського союзу, повідомляє РБК-Украина.

За даними Національного банку України (НБУ), найбільше ПІІ поступило з Нідерландів - 922,8 млн доларів та Німеччини - 242,9 млн доларів.

Водночас інвестори зі Швейцарії вилучили 112,7 млн доларів інвестицій, з Кіпру - 83,0 млн доларів, з Російської Федерації - 9,4 млн доларів.

Нагадаємо, накопичені прямі іноземні інвестиції (ПІІ) в економіку України станом на 31 березня 2021 року склали 51,785 млрд доларів. За даними НБУ, найбільшим іноземним інвестором в Україну є Кіпр. Компанії, зареєстровані в цій країні, інвестували в Україну 16,722 млрд доларів.

Автор: Олександр Білоус