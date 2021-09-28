Звуки Маріуполя втілили в унікальній скульптурі на березі моря

У Маріуполі під час святкування Дня міста відбулося відкриття унікальної арт-інсталяції "Звуки міста". Цей проєкт поєднує спогади містян, реальні звуки, з якими в них асоціюється рідне місто, та сучасні технології, повідомляє Обозреватель.

Про це повідомляє міська рада Маріуполя. Відомі містяни діляться своїми спогадами, команда збирає найважливіші звуки, що згадуються у цих спогадах, а над їх утіленням у форму працюють кілька програм звукового дизайну та 3D-візуалізації.

Так, для кожного міста, охопленого проєктом, створюється унікальний арт-об’єкт, який не має аналогів.

Альона Тимошенко та Наташа Ткаченко. Джерело: mariupolrada.gov.ua

У Маріуполі скульптура набула форми хвилі. Кольорова гама перекликається з палітрою сонця, що сідає в море. Арт-об'єкт установили на березі Азовського моря.

Скульптуру зробили у формі хвилі. Джерело: mariupolrada.gov.ua

"Маріуполь – місто, у якому дитячий сміх і крики чайок поєднуються із шумом індустріальних підприємств і порту. І з цього поєднання народжується нова енергія та ритми життя цього унікального міста та його мешканців. Завдяки скульптурі “Звуки міста” кожен може відчути та побачити цей ритм" , – розповіла продюсерка GOODMEDIA Альона Тимошенко, яка разом з засновницею Spilne Art Наташею Ткаченко є ініціаторкою проєкту.

Арт-об'єкт встановили на березі Азовського моря. Джерело: mariupolrada.gov.ua

Маріуполь став одним із семи міст України, де встановлено скульптуру "Звуки міста".