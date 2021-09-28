Суд Харкова не дав владі повернути проспекту ім'я Жукова

Другий апеляційний адміністративний суд відмовив у задоволенні скарги Харківської міськради на рішення суду першої інстанції про скасування повернення проспекту Петра Григоренка імені Героя Радянського Союзу маршала Георгія Жукова, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги міськради та залишив у силі рішення суду першої інстанції", – сказав представник позивачів Володимир Рисенко.

Як повідомлялося, 24 лютого 2021 року Харківська міськрада втретє проголосував за повернення проспекту Петра Григоренка імені маршала Жукова. "За" проголосували 57 депутатів, 16 – "проти", 6 утрималися.

Харківська територіальна організація "Європейської солідарності", Харківська обласна організація "ВО" Свобода ", а також депутати Харківської міськради Ігор Черняк і Дмитро Булах звернулися з адміністративними позовами до суду, вимагаючи визнати це рішення протиправним та скасувати.

10 червня 2021 року Харківський окружний адміністративний суд частково задовольнив їхні позови та визнав протиправним і нечинним пункт рішення про перейменування проспекту. Суд скасував таке перейменування в третій раз.