Столиця Афганістану може залишитися без води

Через тривалий військовий конфлікт на території Афганістану Кабул може найближчим часом залишитися без води. Про це заявив мер міста Хамдулла Номані, повідомляє Лента.Ру.

Політик розповів, що нестача води в афганській столиці з кожним днем стає все більш серйозною проблемою. За його словами, владі довелося переправляти питні запаси в Кабул з віддалених регіонів республіки за дуже високу ціну.

За інформацією видання, десятки афганців, серед яких безліч дітей, щодня очікують наповнення місткостей для води в міських мечетях. Один з місцевих жителів Тадж Мохіулла зазначив, що іноді люди повертаються додому з водою, але все частіше їх відра залишаються порожніми. Доступ до безпечної питної води наразі мають тільки 42 відсотки афганців.

26 вересня стало відомо, що населення Кабула відчуває відчай через загрозу бідності, зростання цін на продукти і дефіциту ліків. Жителі розповіли, що зовні вулиці афганської столиці здаються навіть більш безпечними, ніж раніше, проте громадський транспорт перестав ходити, ціни на бензин виросли, на заправках величезні черги. Крім того, ціни на всі продукти ростуть, а для громадян введені обмеження на зняття готівки в банку.