Папа Римський планує візит до України – джерело

У 2022 році до України приїде Папа Франциск, який незабаром за станом здоров'я може зректися Святого престолу. Про це, посилаючись на польське агентство, повідомляє Страна UA.

Про це в інтерв'ю агентству розповів архієпископ Мечислав Мокшицький, митрополит Львівської Римо-католицької церкви (РКЦ).

"Я дізнався, що Святіший Отець планує такий візит наступного року", – сказав він.

Нещодавно італійські ЗМІ писали, що священнослужитель уже висловив намір піти на спокій. Причиною такого рішення називають незадовільний стан здоров'я. Це пов'язують з недавньою операцією на кишечнику, яку зробили папі Франциску.