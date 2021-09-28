Єврокомісія вивчить наслідки газового контракту РФ та Угорщини

Європейська комісія вивчить наслідки нового газового контракту Росії та Угорщини. Згідно з контрактом, Угорщина отримуватиме 4,5 млрд кубометрів газу на рік в обхід України, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомив представник Єврокомісії Тім Макфі.

"Я вже попросив колег перевірити наслідки контракту" , - сказав Макфі, відповідаючи на запитання журналістів.

Нагадаємо, Україна розкритикувала Угорщину за нову угоду з Росією, у відповідній реакції Будапешт назвав таку позицію Києва втручанням у внутрішні справи.

Автор: Артем Горовенко