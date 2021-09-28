Невролог: однією з причин головних болів може бути невиліковна хвороба

Запаморочення або головний біль часто пов'язують з мігренню і намагаються лікувати лікарськими препаратами. При цьому головною причиною проблеми може бути інша хвороба - остеохондроз, повідомляє Російська газета.

як повідомив лікар-невролог Гліб Маркелов, люди можуть роками скаржитися на головний біль, а лікар виписувати їм таблетки. Однак в 70 відсотках випадків головний біль пов'язаний з проблемами шиї.

"Головний біль розвивається при так званому синдромі хребетної артерії, коли через дегенеративних змін хребта відбувається виражене зниження об'єму крові, що надходить по хребетних артеріях в головний мозок", - говорить лікар.

При цьому медик зазначив, що остеохондроз - це вікова зміна організму, і вилікувати його не можна, бо неможливо боротися відбуваються в організмі природними процесами.

Однак лікар переконаний, що профілактикою остеохондрозу можна і потрібно займатися, і це дозволить уповільнити його розвиток.