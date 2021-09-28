7 порід собак з короткою тривалістю життя
Будь-яка собака може прожити довге і здорове життя, якщо за нею правильно доглядати, забезпечуючи відповідну дієту, регулярні вправи і достатньо уваги. Але, в порівнянні з людською, тривалість життя собаки мала, повідомляє Профиль.
В середньому ці тварини живуть від 12 до 15 років. Однак є породи, які не доживають і до такого віку. Це пов'язано з генетичною схильністю вихованців до різних захворювань, які можуть вплинути на собаку в більш пізньому віці.
Собаки з найкоротшою тривалістю життя:
- Французький мастиф. Цей пес має найкоротшу тривалість життя з усіх порід в цьому списку. Йому в середньому відведено від 5 до 8 років життя, говориться на сайті Американського клубу собаківництва. Часто тварини цієї породи навіть не досягають зрілого віку. Для вихованців характери здуття живота, хвороби серця, рак і ортопедичні проблеми;
- Ірландський волкодав.В середньому такі собаки живуть від 6 до 8 років. Порода генетично схильна до раку кісток, здуття живота, лімфомі і гипертиреозу. Хвороби серця також часто призводять до загибелі ірландських вовкодавів;
- Німецький дог. Ці ніжні гіганти теж живуть менше за інших порід - від 7 до 10 років. Головний "вбивця" цих собак - здуття живота і заворот шлунка. Власникам необхідно правильно годувати тварину і навчитися розпізнавати симптоми цього захворювання, щоб вчасно запобігти летальному результату;
- Бернський зенненхунд. По даними The BMDCA, тривалість життя бернцев знизилася з 10-12 до 6-8 років. Справа в тому, що вони дуже сприйнятливі до раку. Крім того, ця порода часто страждає від хвороб серця і здуття живота;
- Ротвейлер. Собаки цієї породи в середньому живуть від 9 до 10 років. Вони схильні до захворювань суглобів, очей і серця. Медики відзначили, що на тривалість життя впливає регулярна вакцинація. Її потрібно проводити для зміцнення імунітету;
- Англійський бульдог. Таким вихованцям відведено приблизно 8-10 років життя. У них досить багато проблем зі здоров'ям, але багато що залежить від заводчика. Собаки часто страждають від спеки, вони дуже сильно схильні до перегріву. У них також ослаблена імунна система;
- Сенбернар. Тривалість життя цих тварин становить від 8 до 10 років. Одна з найбільших порід собак має безліч проблем зі здоров'ям, у тому числі хвороби очей, суглобів. Вони схильні до здуття живота, а також складно переносять спеку.