7 порід собак з короткою тривалістю життя

Будь-яка собака може прожити довге і здорове життя, якщо за нею правильно доглядати, забезпечуючи відповідну дієту, регулярні вправи і достатньо уваги. Але, в порівнянні з людською, тривалість життя собаки мала, повідомляє Профиль.

В середньому ці тварини живуть від 12 до 15 років. Однак є породи, які не доживають і до такого віку. Це пов'язано з генетичною схильністю вихованців до різних захворювань, які можуть вплинути на собаку в більш пізньому віці.

Собаки з найкоротшою тривалістю життя:

Французький мастиф. Цей пес має найкоротшу тривалість життя з усіх порід в цьому списку. Йому в середньому відведено від 5 до 8 років життя, говориться на сайті Американського клубу собаківництва. Часто тварини цієї породи навіть не досягають зрілого віку. Для вихованців характери здуття живота, хвороби серця, рак і ортопедичні проблеми;

Ірландський волкодав.В середньому такі собаки живуть від 6 до 8 років. Порода генетично схильна до раку кісток, здуття живота, лімфомі і гипертиреозу. Хвороби серця також часто призводять до загибелі ірландських вовкодавів;

Фото pixabay / Ірландський вовкодав.

Німецький дог. Ці ніжні гіганти теж живуть менше за інших порід - від 7 до 10 років. Головний "вбивця" цих собак - здуття живота і заворот шлунка. Власникам необхідно правильно годувати тварину і навчитися розпізнавати симптоми цього захворювання, щоб вчасно запобігти летальному результату;

Бернський зенненхунд. По даними The BMDCA, тривалість життя бернцев знизилася з 10-12 до 6-8 років. Справа в тому, що вони дуже сприйнятливі до раку. Крім того, ця порода часто страждає від хвороб серця і здуття живота;

Фото pixabay / Бернський зенненхунд