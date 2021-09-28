До Одеси вперше з початку пандемії зайшов круїзний лайнер

До Одеського морського порту прибув перший з початку пандемії круїзний лайнер Sea Dream II. 

Про це повідомила адміністрація Одеського морського порту﻿.

Пасажирський теплохід Sea Dream II (прапор – Багамські острови) сьогодні пришвартувався біля причалу №15 морського вокзалу.

Лайнер здійснює круїз між портами Середземного та Чорного морів зі стартом у грецьких Афінах. Попередній порт заходу перед Одесою – румунська Констанца. Завтра по обіді за графіком теплохід має розпочати перехід до болгарської Варни.

На борту теплохода подорожують близько 60 туристів, це в основному громадяни США і Канади. У зв’язку з обмеженнями через пандемію коронавірусу лайнер заповнений туристами на 50%.

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За словами начальника Одеської філії ДП "Адміністрація морських портів України" М. Лапая, обслуговування за антиковідним протоколом пасажирів Sea Dream II дозволить отримати відповідний досвід для безпечного приймання круїзного флоту у наступному році.

На даний момент адміністрація порту отримала 31 заявку на візити до Одеси круїзних лайнерів у сезоні-2022.

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