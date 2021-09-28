Tesla планує випускати одяг

Tesla вирішила зареєструвати товарний знак Cyberquad для випуску одягу, повідомляє "Лента.ру".

Компанія Ілона Маска подала заявку на реєстрацію знака у відомство США у вересні 2021 року. У ній зазначено, що під брендом Cyberquad Tesla хоче зайнятися випуском футболок, сорочок, курток, головних уборів, а також дитячого одягу, взуття та брюк.

Вперше про Cyberquad стало відомо в 2019 році. Так був названий електроквадроцикл, який був представлений разом з електропікапом Cybertruck. Його прототипом послужив квадроцикл Yamaha Raptor з трансмісією Zero Motorcycle.

У свою чергу Cybertruck терпить невдачі. Tesla планувала випустити електропікап до 2022 року, проте зробити цього не встигне. За словами Маска, затримка виробництва пов'язана з дефіцитом напівпровідників, а також з технологічними особливостями електрокара.