Чорнослив: користь для здоров'я

Сушені плоди слив мають чимало корисних властивостей. Тому їх часто рекомендують вживати під час дієт. Про цей сушений смаколик читайте далі у матеріалі, повідомляє 24 Канал.

Більшість знає, що чорнослив сприяє обміну речовин та може допомогти запобігти запору. Такі чудові властивості пояснюють тим, що сушена слива є чудовим джерелом клітковини. Саме вона сприяє частим метаболічним процесам. У 100 грамах чорносливу, а це близько 10 ягід, міститься майже 7 грамів поживних складників, які є дуже важливими та потрібними у щоденному раціоні.

Згідно з останніми рекомендаціями Міністерства сільського господарства США, жінкам варто щодня їсти від 22 до 28 грамів клітковини, тоді як чоловікам варто споживати від 28 до 34 грамів.

Ще однією перевагою чорносливу є те, що він сприяє зміцненню кісток.

"В одному дослідженні, опублікованому в Osteoporosis International, дослідники виявили, що щоденне вживання 5 – 6 штучок чорносливу може допомогти запобігти втраті кісткової маси,", – розповідає Крістофер Мор – доктор філософії, науковий співробітник та співвласник компанії Mohr Results.

Споживання клітковини особливо важливе для жінок у постменопаузі. У цей період в організмі знижений рівень естрогену, що з часом може призвести до низької щільності кісткової тканини. Сильні втрати спровокують появу захворювання, остеопенії – слабкість кісток через втрату маси.