Користь для чоловічого і жіночого організму від кизилу

Маленькі червоні ягідки із терпким смаком… Можемо побитися об заклад, що ви ніколи не куштували кизилу або робили це дуже давно. А дарма! Можливо, плоди кизилу і не потішать ваші смакові рецептори так само як черешні чи полуниці, проте користі від них – не менше, повідомляє 24 Канал.

Кизил називають також дерном. Плоди ростуть на невеликому деревці, який більше скидається на кущ, бо ніколи не сягає у висоту понад 5 метрів.

Що входить до складу ягід

вітаміни В3 С та Е;

кислоти: яблучна, лимонна і бурштинова;

жирні олії (при цьому продукт не є калорійним – у 100 грамах міститься лише 45 калорії );

); фруктоза та глюкоза (прості цукри);

залізо (мікроелемент);

магній, фосфор, калій і сірка (макроелементи).

Лікувальними властивостями володіють не лише плоди, а й листя та галузки дерну. Зокрема настойку із листя використовують у вигляді компресів та аплікацій для лікування шкірних захворювань і геморою.

ТОП-10 ефектів, якими володіє кизил:

тонізує організм, збільшує його витривалість;

підвищує опірність організму;

виводить з нього токсини та шлаки;

пришвидшує загоєння ран і запобігає виникненню кровотеч;

нормалізує обмін речовин;

сприяє відтоку жовчі та сечі;

знижує температуру тіла.

Відтак плоди кизилу лікарі рекомендують вживати в їжу тим людям, які скаржаться на постійну втомлюваність та часто застуджуються.

Чим корисний кизил для жіночого здоров'я

Відвар кизилу використовують для полегшення менструального болю, підвищення лібідо і зменшення кількості специфічних виділень із піхви при вагінальному кандидозі.

Як кизил впливає на стан здоров'я та самопочуття чоловіків

Багато чоловіків заробляє на життя важкою фізичною працею. Очевидно, що така робота не лише зменшує життєвий тонус, а й знижує імунітет. Кизил збільшує запас енергії у представників сильної статі, посилює статевий потяг та покращує статеву функцію.

Плоди кизилу можна сушити. Це – чудовий засіб від застуди. Крім того, вживання в їжу сушених ягід кизилу сприяє зниженню рівня цукру у крові та нормалізує показники кров'яного тиску.

Із сухих плодів кизилу готують відвар, який використовують для:

полегшення самопочуття пацієнтів із запальними захворюваннями органів шлунково-кишкового тракту;

покращення апетиту;

зміцнення імунітету;

підтримки тонусу організму.

Сушений кизил збагачений пектином, який забезпечує виведення токсинів з організму. Ягідки нормалізують обмін речовин (ось чому кизил завоював популярність серед людей, які періодично намагаються скинути вагу).

А ще кизил підвищує рівень гемоглобіну, тому його радять вживати при хворобах органів кровотворення, у тому числі тим особам, які страждають на анемію.

Ласуйте плодами разом із кісточками – вони містять рослинні олії, які за своєю антибактеріальною, протизапальною та в’яжучою дією нагадують обліпиху.

Такий джем володіє протизапальною дією, підвищує імунітет та чудово тонізує організм. Регулярно вживаючи його у їжу в осінньо-зимовий період, можна попередити застуду. Також у такий спосіб можна покращити роботу серцево-судинної системи і шлунково-кишкового тракту, очистити бронхи і знизити підвищену температуру тіла.

При яких захворюваннях допомагають плоди кизилу

Ця рослинка успішно бореться зі симптомами багатьох захворювань. При ГРВІ ефективно знижує температуру, знімає запалення та активує захисні сили організму. Пектин, що входить до складу ягідок, зв’язує і виводить токсини з організму. До речі, не гірше впорається із цим завданням і свіжий сік з плодів кизилу.

Кизил – ворог геморою. У процесі лікування можна застосовувати як свіжі, так і сушені плоди. При важкому перебігу захворювання кизил вживають перед їжею, але не більше трьох порцій на день і з кісточкою. Не хвилюйтеся – вони розчиняться у шлунку, виявивши благотворний вплив на шлунково-кишковий тракт.

Пацієнтам з гемороєм корисно приймати ванни та пити відвари з плодів цієї рослини. Як уже згадувалося, кизил знижує рівень цукру у крові, але не тільки. Він ще й запобігає подальшому його зростанню. При цьому найкращий цукрознижуючий ефект виявляють саме свіжі плоди.

Користь для дитячого організму

Кизил позитивно впливає на організм, який активно росте, у тому числі допомагає підтримувати імунітет. Субстанції, що входять до складу цієї рослини, сприяють формуванню кісткової тканини і покращують травні процеси.

Проте перед тим, як давати дитині плоди кизилу, необхідно врахувати таке:

дітям не можна їсти кизил у великій кількості (найкраще почати з однієї ягідки);

кизил, очищений від кісток, можна додавати до молочних страв або фруктових салатів. З нього також можна готувати киселі, желе чи варення;

щоб попередити кишкову інфекцію, ягідки старанно обробляйте – промивайте під проточною водою, після чого – обдавайте окропом;

не готуйте кизил завчасно, оскільки вітамін С окислюється і кількість цієї корисної речовини у плодах, відповідно, зменшується.

Користь кизилу для старших людей

Плоди кизилу, впливаючи на тонус судин, у тому числі головного мозку, сповільнюють старечі зміни у них. Регулярне вживання цих ягід значно знижує ризик виникнення інсульту.

Кизил вважається чудовим протиревматичним засобом. Настоянка з плодів володіє гіпотензивною дією.

Проте у старшому віці вживати кизил у великій кількості не рекомендується – це може спровокувати безсоння.

Протипоказання і можлива шкода

Існують деякі протипоказання до вживання плодів кизилу або напоїв із них. Це:

закреп (щоб уникнути затримки випорожнення кишечника, стежте за кількістю з'їдених ягід);

підвищена кислотність шлунку;

не можна їсти плоди кизилу, а також пити сік з нього перед сном.

Плоди кизилу володіють багатьма лікувальними властивостями, тож помірне їх споживання може усунути неприємні симптоми багатьох захворювань. Ця ягідка також дуже смачна, і у складі соусів, желе, напоїв та десертів може прикрасити навіть святковий стіл.