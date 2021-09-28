Сухо та ясно: прогноз погоди в Україні 29 вересня

Під кінець вересня погода вирішила порадувати Україну сухими сонячними днями. Дощ припиниться, а температура повітря вдень не опуститься нижче 12 градусів.

У середу, 29 вересня, практично на всій території України встановиться температура 12-15°С удень і 4-7°С уночі. Найтепліше буде на Закарпатті - 17-19°С удень і 10-12°С уночі. На півдні та в Криму - 14-17°С удень і 6-11°С уночі.

29 вересня на всій території України очікується сонячна погода без опадів, але з невеликою хмарністю. Середня швидкість вітру по країні - 11-18 км/год. На півдні та в Криму - близько 14-22 км/год у середньому, місцями шквали до 25 км/год максимум.

У столиці України, Києві, 29 вересня очікується температура від 7 до 12°С протягом дня, вітер 7-14 км/год і похмура погода.