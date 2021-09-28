У дитбудинку Луцька спалах COVID-19: госпіталізували 17 дітей

У Волинському обласному спеціалізованому будинку дитини стався спалах коронавірусу. Захворіла половина вихованців, а також декілька працівників.﻿ Про це, посилаючись на місцеве видання, повідомляє РБК-Украина.

Унаслідок спалаху захворіло 17 із 34 вихованців дитбудинку.

"Хвороба поширилася від працівників. Протестували методом ПЛР усіх дітей, хоча вони й не мали клінічних проявів захворювання" , - заявив виконувач обов’язків керівника дитбудинку Віктор Максимюк.

Зазначається, що 17 дітей були госпіталізовані, аби ізолювати їх від здорових. Двоє з них мають злегка підвищену температуру.

"Наразі в нас триває активна робота з вакцинації персоналу. Станом на сьогодні, першою дозою вакциновані приблизно 70% персоналу" , - додав Максимюк.

Автор: Сергій Пишкін