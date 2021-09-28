У дитбудинку Луцька спалах COVID-19: госпіталізували 17 дітей
У Волинському обласному спеціалізованому будинку дитини стався спалах коронавірусу. Захворіла половина вихованців, а також декілька працівників. Про це, посилаючись на місцеве видання, повідомляє РБК-Украина.
Унаслідок спалаху захворіло 17 із 34 вихованців дитбудинку.
"Хвороба поширилася від працівників. Протестували методом ПЛР усіх дітей, хоча вони й не мали клінічних проявів захворювання", - заявив виконувач обов’язків керівника дитбудинку Віктор Максимюк.
Зазначається, що 17 дітей були госпіталізовані, аби ізолювати їх від здорових. Двоє з них мають злегка підвищену температуру.
"Наразі в нас триває активна робота з вакцинації персоналу. Станом на сьогодні, першою дозою вакциновані приблизно 70% персоналу", - додав Максимюк.
Автор: Сергій Пишкін