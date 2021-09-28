В Україні хочуть по-новому розраховувати ціну на газ

Кабінет міністрів разом з НАК "Нафтогаз України" планує запровадити нову схему розрахунку ціни на блакитне паливо, повідомляє Depo.ua.

Зокрема йдеться про схему, за якою населення платитиме щомісяця 1/12 від річного споживання.

Постанова від 27 вересня 2021 р. №1011 була оприлюднена на Урядовому порталі.

Також в Кабміні пропонують створити балансуючі групи для постачальників природного газу побутовим споживачам, учасники яких можуть купувати газ у "Нафтогазу" в обсягах, які є достатніми для покриття потреб побутових споживачів, на рівних умовах. Також в цьому випадку планують зафіксувати ціну, яка діятиме до 1 травня 2022 року.