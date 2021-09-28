"Укрзалізниця" запустила перший контейнерний рейс до Китаю

Держпідприємство "Укрзалізниця" 28 вересня запустило перший контейнерний поїзд з експортним вантажем до Китаю. Розмови про це велися дуже давно, а бізнес спочатку з побоюванням поставився до такого варіанту﻿, повідомляє Обозреватель.

"Укрзалізниця" запустила перший рейс в Китай. Джерело: Facebook "Укрзалізниця"

Справа в тому, що основний маршрут з Китаю в Україну – по морю, але на початку 2021-го ціна фрахту (плата за перевезення вантажу) злетіла аж у 3 рази – до $9-10 тис.

Як заявив глава Мінінфраструктури Олександр Кубраков, Україна має великий потенціал у плані експорту.

"Нам важливо інтегруватися в світову систему мультимодальних перевезень, яка розширюється швидкими темпами і визначає сучасну логістику" , – цитує міністра прес-служба "Укрзалізниці".

Глава міністерства також зазначив, що в Євросоюзі частка контейнерних перевезень становить близько 45%. Для порівняння, в Україні цифра сягає лише 2,5%.

Відзначається, що в складі відправленого поїзда 43 контейнера з пиломатеріалами. На шляху від Києва до китайського Сіаня він подолає майже 10 тис. км і перетне території 4-х держав. Орієнтований час доставки – 18 діб.

Як розповів для "НВ Бізнес" співвласник групи логістичних компаній ZAMMLER Віктор Шевченко, варіант запуску доставок вантажів залізницею обговорювався вже давно. При цьому було кілька стримуючих факторів, один із ключових – відсутність достатньої клієнтської бази, а ризикувати ніхто не хотів.