На субсидії до кінця року виділять понад 12 млрд грн
У державному бюджеті вистачить грошей на субсидії до кінця року і на 2022 рік, повідомляє Украина 24.
Про це заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна.
"Давайте почнемо з цього року. Ми завжди в уряді казали, що після завершення опалювального сезону ми аналізуємо споживання комунальних послуг, тарифи, доходи людей і визначаємося, який ресурс потрібен на підтримку людей. В цьому році ми звернулися, вже є законопроєкт, і буде виділено на програму субсидій 12,1 млрд грн. Цих коштів буде достатньо, щоб пройти частину опалювального сезону 2021 року, а також закладено фінансування на січень, тому що це перехідний період, треба щоб були кошти для людей. Того ресурсу, який закладений на наступний рік – більше 38 млрд грн, по тих тарифах, які ми знаємо, ми закладаємо, і нам поки достатньо", - сказала Лазебна.