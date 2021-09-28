Мінімальна пенсія для людей від 70 років зросте у 2022 році: названо розмір
Міністр соціальної політики Марина Лазебна анонсувала підняття розміру пенсії у 2022 році. Наступного року має зрости розмір мінімальної пенсії для людей старших 70 років з повним стажем, повідомляє РБК-Украина.
"Наступного року пенсійна виплата для людини у віці від 70 років при повному стажі не буде меншою, ніж 3 тисячі гривень", - сказала Лазебна.
У проекті держбюджету на 2022 рік на пенсії передбачили 200,6 млрд гривень. Ці кошти мають піти на виплату пенсій 10,8 млн українців.
Зазвичай мінімальна пенсія підвищується двічі на рік - у липні та грудні.
Автор: Дмитро Левицький