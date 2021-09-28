НАБУ і САП проводять обшуки в оточення "слуги" Куницького в Харкові

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура здійснюють у Харкові низку обшуків у рамках справи про хабар, ухилення від сплати податків, відмивання грошей та незаконне збагачення. За даними джерел, справа пов’язана з нардепом від "Слуги народу" Олександром Куницьким, повідомляє Украинская правда.

У бюро нічого про Куницького не кажуть, повідомляючи лише, що слідчі дії санкціоновані слідчим суддею Вищого антикорупційного суду і "наразі це вся інформація, яку ми можемо повідомити з огляду на таємницю слідства".

Проте за даними джерел, обшуки проходять в офісі компанії "Автоентерпрайз", а також вдома у її гендиректора Дмитра Ніконова та депутатки-"слуги" з Харківської міськради Аліни Мустафаєвої.

Ніконов, який також є помічником Куницького, заявив, що нічого не знає, а НАБУ забрало у нього два телефони і ноутбук та зламало двері будинку.

Мустафаєва і Ніконов є помічниками на громадських засадах депутата Верховної Раді з фракції "Слуга народу" Олександра Куницького.

Під час журналістського розслідування "Схеми" встановили, що Куницький використовує депутатський мандат в інтересах приватного бізнесу, просуваючи інтереси харківської групи компаній "Автоентерпрайз", що займається імпортом електрокарів та встановленням зарядних станцій для них.