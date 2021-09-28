У США шаманка "варила ведмежу сечу" та влаштувала масштабну лісову пожежу

У США мешканку Каліфорнії Олександру Суверневу звинуватили в підпалі лісу. Дівчина ж заявила, що "варила ведмежу сечу для пиття", повідомляє УНИАН.

Підозрювана себе називає шаманкою. За словами Северневої, вона була в поході, захотіла пити, але води не було, вона натрапила на калюжу, на її думку, ведмежої сечі. Вона намагалася зварити знайдену рідину, тому розвела багаття, але було занадто сиро та її спроби виявилися марні. У якийсь момент жінка опинилася у вогняній пастці та їй довелося викликати пожежників.

Під час огляду у жінки виявили балончики зі стисненим вуглекислим газом, запальничку та "пакет із зеленим трав'янистим вмістом". Її затримали та пред'явили звинувачення в умисному підпалі. Свою провину вона не визнає, але їй загрожує до дев'яти років в'язниці,

Річ у тім, що ця пожежа - один з 11, які вирують в Каліфорнії. Вона знищила понад 40 будинків та загрожує ще 2000, через понад 2000 місцевих жителів довелося евакуювати.

Затримана "шаманка" вже мала проблеми з законом у зв'язку з підпалами в США та інших країнах. У жінки "можливий розлад психіки" або "щось пов'язане зі зловживанням наркотиками".