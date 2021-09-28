"Евросолідарність" пішла в НАБУ, ДБР і ОГП через закон про олігархів

Фракція "Європейська солідарність" подала заяви в НАБУ, ОГП і ДБР за нібито вчинення кримінального злочину при голосуванні за закон про олігархів, повідомляє Українська правда.

Про це заявив на брифінгу співголова фракції "Європейська солідарність" у Верховній Раді Артур Герасимов.

"Те, що відбулося, це не просто порушення регламенту. Сталася кримінальна дія, вчинок, злочин, яким було завдано дуже серйозний удар по парламентаризму", - сказав він.

В "ЄС" вважають, що закон є небезпечним, бо дає право президенту Володимиру Зеленському через РНБО визначати неугодного політика олігархом.

Таким чином, вважають в "ЄС", Зеленський намагається взяти під контроль 4 гілку влади - ЗМІ.