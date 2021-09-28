Експрем'єр заявив про загрозу для опалювального сезону
Україна сьогодні не готова до початку опалювального сезону, запаси в підземних сховищах газу (ПСГ) менші, ніж були в попередні роки, повідомляє Украина 24.
Про це заявив в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" експрем'єр-міністр Володимир Гройсман.
"Щодо підготовки України до зими – по-перше, в нас газосховища тільки на 60% заповнені. В нас, якщо мені пам'ять не зраджує, 18,8 млрд кубометрів. Це майже на 1 млрд менше, ніж я передавав у серпні 2019 року", - сказав експрем'єр.
Гройсман також зауважив, що ціни на газ зараз злетіли, "і це було абсолютно прогнозовано".
"Газ треба було купувати, коли він коштував у 4-5 разів дешевше. Це було влітку. Всі це розуміють, що до початку опалювального сезону має бути певна кількість українського газу, який належить "Нафтогазу", а не тільки приватним компаніям, які зберігають газ у сховищах. Для того, щоб його можливо було підняти, коли йдуть пікові навантаження по холоду. Я вважаю, що сьогодні ми дуже непідготовані до початку опалювального сезону через заготівлю газу", - підкреслив він.