Експрем'єр заявив про загрозу для опалювального сезону

Україна сьогодні не готова до початку опалювального сезону, запаси в підземних сховищах газу (ПСГ) менші, ніж були в попередні роки, повідомляє Украина 24.

Про це заявив в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" експрем'єр-міністр Володимир Гройсман.

"Щодо підготовки України до зими – по-перше, в нас газосховища тільки на 60% заповнені. В нас, якщо мені пам'ять не зраджує, 18,8 млрд кубометрів. Це майже на 1 млрд менше, ніж я передавав у серпні 2019 року" , - сказав експрем'єр.

Гройсман також зауважив, що ціни на газ зараз злетіли, "і це було абсолютно прогнозовано".