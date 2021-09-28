"Голос" покарав депутата за співпрацю з Офісом президента

Політрада партії "Голос" 28 вересня своїм рішенням усунула народного депутата Ярослава Рущишина з посади голови Львівської обласної територіальної організації партії і призначила тимчасово виконуючим обов'язки голови облорганізації заступника голови партії, нардепа Андрія Осадчука, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Голос" вдячний Ярославу Рущишину за його внесок в розвиток Львівської обласної територіальної організації політичної партії, однак останні події у Верховній Раді, відкрите співробітництво з Офісом президента разом з частиною депутатів фракції "Голос"; спільне голосування з порушенням регламенту Верховної Ради; робота в інтересах влади заради завуальованих хабарів у вигляді бюджетного фінансування округів депутатами-мажорітарщіцамі від Львівщини Галиною Васильченко та Наталею Піпою; відкриті дії, спрямовані на розвал партії і фракції, а також відсутність реакції Львівської організації та її керівника унеможливлює подальше перебування пана Рущіщіна в керівних органах однією з ключових організацій партії "Голос", - повідомляється на сайті політсили.

У свою чергу, на сторінці депутатського об'єднання "Справедливість" у відповідь на це з'явилася заява, що керівництво "Голосу" почало рейдерство львівського осередку.

"Подібні кроки вже були здійснені в інших осередках для того, щоб" злити "місця в територіальних виборчих комісіях під інші партії", - йдеться в повідомленні, при цьому наводяться приклади таких "зливів" квот "Голосу" в різних областях і містах України.