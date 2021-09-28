Притула заявив про створення власної партії, яка візьме участь у виборах-2024

Шоумен, ведучий "Нового каналу" та ексучасник партії "Голос" Сергій Притула заявив, що створює політичну партію, повідомляє Деловая столица.

Про це він сказав в ефірі "24 каналу".

Політсила на етапі формування, тому її назву він обіцяє розкрити пізніше.

"Це однозначно буде не віртуальна історія. Проте й поспішати з набуттям суб'єктності я не буду" , – сказав Притула.

Партія братиме участь у парламентських виборах, які мають пройти восени 2024 року:

"Першочергово у планах на горизонті стоїть парламентська кампанія".