Притула заявив про створення власної партії, яка візьме участь у виборах-2024
Шоумен, ведучий "Нового каналу" та ексучасник партії "Голос" Сергій Притула заявив, що створює політичну партію, повідомляє Деловая столица.
Про це він сказав в ефірі "24 каналу".
Політсила на етапі формування, тому її назву він обіцяє розкрити пізніше.
"Це однозначно буде не віртуальна історія. Проте й поспішати з набуттям суб'єктності я не буду", – сказав Притула.
Партія братиме участь у парламентських виборах, які мають пройти восени 2024 року:
"Першочергово у планах на горизонті стоїть парламентська кампанія".
"Інституційно парламент не давав познущатись з країни за усі роки і переламати об коліно Конституцію. Не важливо, хто був президентом. І за Леоніда Кучми, і за Віктора Януковича саме парламент був "тим" інститутом. Окрім, звичайно, людського протесту, якщо ми говоримо про Януковича", – пояснив Притула.