Притула заявив про створення власної партії, яка візьме участь у виборах-2024

Притула заявив про створення власної партії, яка візьме участь у виборах-2024

Шоумен, ведучий "Нового каналу" та ексучасник партії "Голос" Сергій Притула заявив, що створює політичну партію, повідомляє Деловая столица.

Про це він сказав в ефірі "24 каналу".

Політсила на етапі формування, тому її назву він обіцяє розкрити пізніше.

"Це однозначно буде не віртуальна історія. Проте й поспішати з набуттям суб'єктності я не буду", – сказав Притула.

Партія братиме участь у парламентських виборах, які мають пройти восени 2024 року:

"Першочергово у планах на горизонті стоїть парламентська кампанія".
"Інституційно парламент не давав познущатись з країни за усі роки і переламати об коліно Конституцію. Не важливо, хто був президентом. І за Леоніда Кучми, і за Віктора Януковича саме парламент був "тим" інститутом. Окрім, звичайно, людського протесту, якщо ми говоримо про Януковича", – пояснив Притула.
Стежити за важливими новинами в Tелеграм

Новини

analytics