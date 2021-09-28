Франція і Греція уклали оборонну угоду на 3,5 млрд доларів

Франція і Греція оголосили про укладення оборонної угоди на суму 3,5 млрд доларів, включаючи рішення Афін придбати три французьких військових кораблі в рамках стратегії по зміцненню обороноздатності в Східному Середземномор'ї на тлі повторюваних напружених відносин з Туреччиною, повідомляє РБК-Украина.

Президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс оголосили про стратегічне партнерство в галузі оборони і безпеки на спільній прес-конференції в Парижі.

"Це партнерство висловлює нашу волю до розширення та інтенсифікації співпраці у сфері оборони та безпеки на основі наших взаємних інтересів" , - сказав Макрон.

Так, Греція придбає три французьких фрегати, які будуть побудовані оборонним підрядником Naval Group в Лор'яні, на заході Франції. Угода включає опціон на придбання четвертого фрегата.

Міцотакіс сказав, що його рішення виходить з національної мотивації, але має і Європейський мотив, оскільки пакт Афін і Парижа зміцнює загальну оборонну промисловість.

"Греція і Франція сьогодні роблять сміливий перший крок до європейської стратегічної автономії" , - додав Міцотакіс, зазначивши, що це прокладає шлях до Європи, яка зможе захищати свої інтереси в Середземномор'ї, на Близькому Сході.

Автор: Валерія Поліщук