Члена міської ради Гааги звинуватили в підготовці вбивства прем'єра

Члена міської ради Гааги Арнуд ван Дорна заарештували за підозрою в організації замаху на виконуючого обов'язки прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, повідомляє Лента.Ру.

Голландська поліція звинуватила чоловіка в «підозрілій поведінці» в ході прогулянки по району, де на той момент перебував прем'єр. За інформацією слідства, ван Дорн намагався отримати інформацію, яка могла б допомогти в підготовці і реалізації планів щодо вбивства політика.

Адвокат затриманого Аніс Буманіаль пояснила підозрілі дії ван Дорна почуттям страху.

"Не було розумних доказів провини, і мого клієнта не слід заарештовувати. Неважливо, чи стосується це Рютте або кого-то ще", - уклала вона.

Раніше повідомлялося, що охорону Рютте посилили після повідомлень про те, що політик може стати метою нападів злочинних угруповань. Голландські спецслужби активізували заходи щодо забезпечення безпеки міністра після затримання членів екстремістської організації, які готували теракт.