Fozzy Group оголосила про запуск "Банку Власний Рахунок"

Група компаній Fozzy Group оголосила про запуск мобільного "Банку Власний Рахунок", повідомляє Інтерфакс-Україна.

Банк працює під ліцензією банку "Восток", який належить ТОВ "Схід Капітал", акціонери якого - власник Fozzy Group Володимир Костельман, а також Лілія і Вадим Мороховські.

Згідно з умовами, банк пропонує клієнтам кредитний ліміт до 100 тис. грн, безкоштовне поповнення карти в "Сільпо" і поштових відділеннях Justin, накопичувальний рахунок з 7% річних.

Новий банк також пропонує систему бонусів, які нараховуються за покупки. Їх можна використовувати при оплаті в супермаркетах "Фора" і "Сільпо", і інших магазинах Fozzy Group.

Як повідомлялося, Fozzy Group запустила "Банк Власний Рахунок" в режимі тестування в серпні 2021 року.

Fozzy Group - один з найбільших українських ритейлерів майже з більш ніж 690 торговими точками на всій території країни. Станом на 2019 рік загальна площа його магазинів перевищувала 1 млн кв. м. Компанія розвиває торгові мережі різних форматів: супермаркети "Сільпо", оптові гіпермаркети Fozzy Cash & Carry, магазини біля будинку "Фора", дискаунтери Thrash !, фармацевтичні супермаркети "Біла ромашка", магазини персональної електроніки Ringoo.

Згідно з даними НБУ, за розміром загальних активів на 1 червня 2021 року "Схід" займав 20-е місце (16,701 млрд грн) серед 73 діючих банків.